Visite Guidate presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista di Galbiate
Considerato il notevole successo dell’iniziativa Segreti fra le navate – Viaggio nel cuore della nostra storia, Venerdì 12 Dicembre si terranno delle Visite Guidate presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista di Galbiate. I partecipanti saranno divisi in due gruppi che partiranno rispettivamente alle 20.00 e alle 21.00.
L’ingresso è libero con prenotazione scrivendo alla email istruzionecultura@comune.galbiate.lc.it
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
