Visite Guidate presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista di Galbiate

Considerato il notevole successo dell’iniziativa Segreti fra le navate – Viaggio nel cuore della nostra storiaVenerdì 12 Dicembre si terranno delle Visite Guidate presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista di Galbiate. I partecipanti saranno divisi in due gruppi che partiranno rispettivamente alle 20.00 e alle 21.00.
L’ingresso è libero con prenotazione scrivendo alla email  istruzionecultura@comune.galbiate.lc.it
