Sabato 19 settembre, alle 16.00, presso la sede di COE ETS a Barzio, in via Milano 4, si terrà l’incontro pubblico Vite che interpellano la comunità, secondo appuntamento della rassegna promossa nell’ambito del progetto Coltivare Radici, finanziato dalla Fondazione Migrantes.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere su come le storie e le esperienze di chi vive situazioni di fragilità e marginalità interpellino le nostre comunità, chiedendo di andare oltre la sola risposta all’emergenza e di costruire percorsi capaci di mettere realmente al centro le persone, la loro dignità e il loro futuro.

Interverranno Martina Locatelli, coordinatrice del rifugio notturno della Casa della Carità di Lecco, e Yusuphe Djatta, membro dello staff di terra di ResQ – People Saving People. A partire dalle esperienze maturate nell’accoglienza e nel soccorso, i due ospiti porteranno testimonianze e punti di vista differenti ma complementari, per interrogarsi insieme al pubblico su cosa significhi costruire comunità capaci di accogliere, accompagnare e non lasciare indietro nessuno.

Le storie delle persone incontrate nei contesti di marginalità, dell’accoglienza e lungo le rotte migratorie pongono infatti domande che non riguardano soltanto gli operatori o le organizzazioni impegnate sul campo, ma coinvolgono l’intera comunità. Come reagiamo di fronte alla vulnerabilità? Quali risposte siamo capaci di costruire quando l’emergenza termina, ma i bisogni delle persone rimangono? Come trasformare l’accoglienza da intervento temporaneo a responsabilità condivisa? L’iniziativa si inserisce nel percorso del progetto “Coltivare Radici”, promosso da COE ETS per accompagnare persone con background migratorio in uscita dai sistemi di accoglienza nella costruzione di percorsi personalizzati di autonomia abitativa, lavorativa e sociale nel territorio di Lecco e della Valsassina.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.