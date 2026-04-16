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Vittoria Silvestrini presenta il suo romanzo “Larissa”

Giovedì 30 Aprile, alle 20.45, presso la Biblioteca di Pescate, Vittoria Silvestrini presenta il suo romanzo Larissa. Il libro affronta un tema che ha segnato anche il territorio lecchese: la storia delle “accoglienze”, vista attraverso gli occhi di una bambina bielorussa in Italia per i soggiorni terapeutici.
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