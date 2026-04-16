Vittoria Silvestrini presenta il suo romanzo “Larissa”
Giovedì 30 Aprile, alle 20.45, presso la Biblioteca di Pescate, Vittoria Silvestrini presenta il suo romanzo Larissa. Il libro affronta un tema che ha segnato anche il territorio lecchese: la storia delle “accoglienze”, vista attraverso gli occhi di una bambina bielorussa in Italia per i soggiorni terapeutici.
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21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 05 Mag 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
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Lecco
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16 Aprile 2026
16°C
poche nuvole
Previsioni orarie
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16°/16°°C 0.78 mm 78% 3 mph 79% 1019 mb 0 mm/h
04:00
15°/15°°C 0.35 mm 35% 4 mph 84% 1020 mb 0 mm/h
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16°/16°°C 0 mm 0% 1 mph 84% 1021 mb 0 mm/h
10:00
20°/20°°C 0.25 mm 25% 3 mph 69% 1020 mb 0 mm/h
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24°/24°°C 0.68 mm 68% 4 mph 53% 1019 mb 0 mm/h
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