“Viva la natura” – Evento del WWF Lecco

Anche quest’anno torna l’ormai tradizionale evento dedicato ai bambini delle scuole primarie, organizzato da WWF Lecco in collaborazione con il Parco Monte Barro. Sede dell’evento sarà la splendida Villa Bertarelli di Galbiate, alle 17.00 di Sabato 11 Ottobre.

La proposta, intitolata Viva la natura, è rivolta quest’anno ai nati negli anni 2015/16/17/18 per un pomeriggio di gioco, disegno e creatività: i bambini saranno invitati a partecipare ad alcune prove, stimolando la loro curiosità e la percezione della natura che li circonda, facendoli divertire e giocare. Tradizionale ormai, e sempre molto apprezzata, anche la golosa merenda offerta dall’Azienda Agricola Conca Sandra di Perledo.

Attestato di partecipazione, gadgets e premi a sorpresa per tutti i partecipanti. L’evento è a numero chiuso, per un massimo di 24 bambini. Le iscrizioni sono già aperte sulla pagina dedicata del sito WWF Lecco.