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Vivere la Montagna 2026: proiezione del docu-film “Straordinarie”

Il CineTeatro C. Ferrari di Galbiate in collaborazione con la Società Escursionisti Lecchesi propone una serata dedicata al racconto autentico della montagna e delle persone che la vivono con dedizione quotidiana. Mercoledì 13 maggio alle 21.00, il Cineteatro ospiterà la proiezione del docu‑film Straordinarie, opera firmata da Giorgia Lazzarini e presentata al Trento Film Festival.

“Straordinarie” porta sullo schermo le vite di sei donne che hanno scelto di intraprendere un percorso professionale e personale in alta quota, assumendo la gestione di rifugi alpini situati in luoghi affascinanti e spesso difficili da raggiungere. Attraverso un racconto intimo e rispettoso, il film restituisce il senso profondo del loro lavoro, fatto di accoglienza, cura del territorio, resilienza e passione per la montagna.

Tra le protagoniste emerge la figura di Anna Bortoletto, gestrice del Rifugio Grassi, rifugio storico e molto amato del territorio lecchese, di proprietà del SEL Lecco. La serata avrà un valore speciale grazie alla sua presenza in sala, che permetterà agli spettatori di ascoltare direttamente il racconto della sua esperienza, delle sfide quotidiane della vita in quota e dell’importanza culturale e sociale della Grassi per gli escursionisti della zona.

Il costo dell’ingresso agli spettacoli è di 7 euro per tutti6 euro per Soci SEL e CAI – previa esibizione tessera in corso di validità, i titolari dell’abbonamento del cineforum 2025/26, AVIS Galbiate, Associazione Pensionati Galbiate, Gruppo Alpini M. Barro e Gruppo Cinema Galbiate. Sarà valida anche la tessera Cine-Pass che offre 6 ingressi interi al costo di 30€.

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