“Vivere la montagna” al Cardinal Ferrari

Il CineTeatro Cardinal Ferrari è lieto di annunciare la terza parte della rassegna cinematografica “Vivere la Montagna”, con altre due proiezioni.

Mercoledì 14 maggio alle ore 21.00 sarà proiettata un’incredibile storia intitolata “La bicicletta e il badile“, docufilm che racconta di Hermann Buhl, un grande alpinista noto per le sue celebri salite al Nanga Parbat e al Broad Peak, che il 4 luglio 1952, parte in bicicletta da Innsbruck. Dopo 150 chilometri, raggiunge la base della parete nord-est del Pizzo Badile, la scala in solitaria attraverso la via Cassin e torna a casa in tempo per il lavoro del lunedì mattina. Questa impresa leggendaria è raccontata nel libro autobiografico “È buio sul ghiacciaio”.

Il film è in lingua originale (inglese/ceco) con sottotitoli in italiano.

Il costo dell’ingresso agli spettacoli è di 7 euro per tutti, 6 euro per Soci CAI – previa esibizione tessera in corso di validità, i titolari dell’abbonamento del cineforum 2024/25, AVIS Galbiate, Associazione Pensionati Galbiate, Gruppo Alpini M. Barro e Gruppo Cinema Galbiate.