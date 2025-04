“Vivere la montagna” al Cardinal Ferrari

Il CineTeatro Cardinal Ferrari è lieto di annunciare la terza parte della rassegna cinematografica “Vivere la Montagna”, con altre due proiezioni.

Mercoledì 16 aprile alle 21.00 verrà proiettao il film di Adam Ondra: “Pushing the limits”. Adam Ondra è considerato uno dei migliori arrampicatori contemporanei, un vero virtuoso capace di affrontare le pareti più difficili del mondo. Questo documentario segue il suo percorso, da timido introverso a icona sportiva, mentre si prepara per il debutto dell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Tokyo. Scopri come la pressione commerciale, i media e il pubblico influenzano la sua vita privata e il suo sport. Un viaggio intimo e mozzafiato nella vita di un uomo che vive per la sua passione.

Il film è in lingua originale (inglese/ceco) con sottotitoli in italiano.

Il costo dell’ingresso agli spettacoli è di 7 euro per tutti, 6 euro per Soci CAI – previa esibizione tessera in corso di validità, i titolari dell’abbonamento del cineforum 2024/25, AVIS Galbiate, Associazione Pensionati Galbiate, Gruppo Alpini M. Barro e Gruppo Cinema Galbiate.