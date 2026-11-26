La Sezione ANPI Valle San Martino, con il patrocinio dei Comuni di Calolziocorte e Garlate, organizza un incontro pubblico sulla storia di Celestina Ausenda e le reti antifasciste. Giovedì 26 novembre alle 20.30 nella Sala del portico nel cortile del Comune di Garlate, lo storico Giorgio Sacchetti dialogherà con il giornalista Dario Cercek e con lo storico Angelo De Battista di ANPI Lecco.

Il titolo della serata è Vivere la storia, appunto per raccontare ciò che fece nella sua vita Celestina Ausenda, donna resistente: nata a Treviglio (BG) nel 1893, visse a Cremona, dove insegnò ma fu perseguitata dal fascismo; quindi esule a Parigi, attivista di Giustizia e Libertà, entrò in contatto con molti esuli antifascisti, fra cui Giuseppe Di Vittorio, Giorgio Amendola, Emilio Lussu, Pietro Nenni e altri.

Visse intensamente gli anni dell’esilio parigino, caratterizzato da un alternarsi di entusiasmi e delusioni. Ai tentativi generosi di organizzare, nonostante la distanza, l’opposizione al fascismo nella ‘sua’ Cremona, seguirono arresti e delazioni che addensarono infondati sospetti anche su di lei.

Fatta prigioniera dai nazisti, Celestina fu rimpatriata in Italia e confinata nel carcere di Ventotene. Con la caduta del fascismo, venne liberata nel 1943 e fece parte della Resistenza operando con le Brigate Matteotti.

Nel dopoguerra visse a Milano e nel 1964 si ritirò a Calolziocorte, dove morì nel 1971: è sepolta nel Cimitero Monumentale di via dei Padri Serviti.



Lo storico Giorgio Sacchetti – già docente nelle università dell’Aquila, di Padova e Firenze, autore di saggi storici sul Novecento, il fascismo e la Resistenza – le ha dedicato il libro “Ribelle fragile”. Celestina Ausenda e le reti antifasciste (1936 – 1946) – (Biblion Edizioni, 2026), che sarà presentato durante l’incontro.

