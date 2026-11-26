Nell’ambito della rassegna Voci dei Popoli e in occasione con la Settimana dei Centri Culturali Cattolici, il Centro Culturale Giuseppe Lazzati di Osnago organizza un incontro speciale con i genitori dell’Ambasciatore Luca Attanasio e con l’Associazione Amici di Luca Attanasio.

L’incontro si terrà presso il salone cine-teatro Sironi, a Osnago, venerdì 4 dicembre alle 21.00.

Si tratta di un’opportunità di incontrare testimoni preziosi di una vita spesa al servizio degli ultimi e mossa da un profondo spirito di solidarietà e di pace. Attraverso il loro racconto sarà possibile ripercorrere il percorso umano e spirituale dell’Ambasciatore: una presenza viva che ha saputo incarnare con coraggio l’amore per il prossimo e il dialogo tra i popoli, rendendo la propria missione un raggio di speranza e di luce nelle periferie del mondo.

Questo appuntamento non vuole essere solo un momento di memoria e di ricordo, ma un’occasione concreta di riflessione e di crescita per tutta la comunità. Abitare pienamente la vita significa scegliere ogni giorno l’apertura all’altro, il servizio e la costruzione del bene comune; irradiare la gioia vuol dire testimoniare che la fraternità universale è possibile e trasformativa.