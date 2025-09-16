VÛS Teatro Festival “Voci dal Mondo”

Da Giovedì 18 a Domenica 21 Settembre la brianza lecchese ospiterà il Festival Voci dal mondo, un’esperienza di musica e teatro promossa dall’associazione Piccoli Idilli.

Il primo appuntamento è per Giovedì 18 Settembre a Casatenovo, dove si terrà, alle 18.30, presso l’anfiteatro Villa Mariani, l’anteprima del VÛS Teatro Festival. L’evento si intitola Equinox, voci del mondo, ed è inserito in Album Brianza Paesaggio Aperto. Le voci recitanti saranno quelle di Aggelina Alevromageirou, Gloria Bergnach, Camelia Corlatanu, CleaDos Santos, Bintou Ouattara, Sergiu Tabacaru, Filippo Ughi e gli altri partecipanti al progetto di lettura di poesie.

Negli ultimi anni Album – Brianza Paesaggio Aperto ha organizzato reading di poesia in coincidenza con solstizi ed equinozi (quattro appuntamenti all’anno), conquistandosi un pubblico affezionato in un contesto di interazione tra attività di promozione culturale delle bellezze paesaggistiche del nostro territorio e attività artistiche dal vivo. L’appuntamento autunnale è dedicato alla poesia “migrante”, con artisti vicini alla nostra compagnia e di lingua non italiana,invitati a leggere ad alta voce una poesia in lingua madre e poi tradurla accompagnati del chitarrista di scena Marco Pagani. Dopo l’evento, alle 19.30, verrà presentato il progetto Da capo a piedi- Diario sentimentale di un territorio. Qui il link per prenotare.

Il giorno seguente, Venerdì 19 Settembre, a Paderno d’Adda, in Piazza Vittoria, si terrà, dalle 17.00 alle 21.00, l’evento Vestiti & Rivestiti. Il tema dell’identità è uno degli in Piazza Vittorioa, argomenti più trattati nella riflessione filosofica contemporanea.

Con questa micro installazione Piccoli Idilli mette in gioco uno degli elementi più teatrali e più ludici di tutta la cosmogonia identitaria. Gli abiti. Non solo come esseri umani manipoliamo, coloriamo, modelliamo il nostro corpo, ma alla pelle che costituisce il limite esterno del nostro corpo, siamo soliti aggiungerne una seconda, fatta di stoffe, per coprire, disegnare, esaltare le forme.

Omaggiando il meraviglioso fotografo maliano Malick Sidibé, Leone d’oro alla carriera in occasione della 52ª Biennale Arte di Venezia, invitiamo i partecipanti al VUS teatro festival a raggiungerci in questo improbabile set fotografico. Qui il link per la prenotazione.

Si continua Sabato 20 Settembre a Robbiate, a Villa Concordia, con una serie di eventi tra cui Vestiti & Rivestiti, lo spettacolo Sotto la Tenda e le danze della compagnia Gatherdance. Qui il link per la prenotazione.

Domenica 21 Settembre, la rassegna si chiuderà a Osnago, presso Piazza della Pace e Corte Bonanomi, con l’evento musicale La voce dei Griot e lo spettacolo Genealogia Caprine. Qui il link per prenotare.