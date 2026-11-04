Weeend a Campsirago Luogo d’Arte: Jazz Cafè con Eloisa Manera e spettacolo “Alberi Maestri”

La musica dal vivo e l’ascolto condiviso di vinili, l’incontro con gli alberi, la scoperta delle forme del legno e dei piccoli mondi racchiusi in una foglia: sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 la rassegna Campsirago Luogo d’Arte torna ad animare il borgo di Campsirago, nel Comune di Colle Brianza, con un fine settimana dedicato alla comunità, alle famiglie e alla relazione tra arte e natura.

Il weekend si apre con il Jazz Cafè, che da questo autunno trova una nuova collocazione al sabato sera. Ospite dell’appuntamento del 7 novembre è Eloisa Manera, con un progetto musicale dall’approccio improvvisativo ed emotivo: un percorso in cui Bach può dialogare con il blues e tracce di Bartók trasformarsi in un canto libero.

Prima e dopo il concerto, la serata comprende l’ascolto condiviso di vinili nella modalità classica (e gratuita!) del Jazz Cafè: chi lo desidera, può portare i propri dischi preferiti da casa. Con un’importante novità: da questa edizione, sarà possibile anche prenotare la cena: il menù vegetariano è base di prodotti del territorio, un’occasione di scoprire e valorizzare le eccellenze locali e chi le produce.

La giornata di domenica 8 novembre è dedicata al dialogo tra arti performative e paesaggio, con l’ormai iconico spettacolo Alberi Maestri proposto nelle due versioni: quella per adulti, e Alberi Maestri Kids per l’infanzia.

Lo spettacolo Alberi Maestri, tradotto ormai in diverse lingue e in scena dal 2019, è un’esperienza itinerante e immersiva alla scoperta del mondo degli alberi. Un cammino d’incontro con il mondo vegetale, con la sua stupefacente esistenza, con la sua complessità, la sua intelligenza e la sua incredibile capacità di analizzare e risolvere situazioni complesse, di agire in rete, di affrontare traumi e aggressioni. In partenza alle ore 10.00 della domenica, lo spettacolo conduce il pubblico da Mondonico fino al borgo di Campsirago, lungo il sentiero 1.

Pensato per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni, Alberi Maestri Kids è un’avventura teatrale itinerante in cui i più piccoli diventano protagonisti di un viaggio tra suoni, musiche e danze. Il bosco si trasforma in uno spazio da esplorare, dove l’esperienza artistica nasce dall’incontro con gli alberi e con ciò che li circonda.

Ad affiancare gli spettacoli, due laboratori artistici ed esperienziali a cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi, offrono occasioni di scoperta per diverse fasce d’età.

Tutte le forme del legno, dedicato alla fascia 1–3 anni, propone un’esperienza fatta di profumi, consistenze e piccoli gesti: un invito a conoscere il legno nelle sue trasformazioni e a incontrare la natura con tutti i sensi.

Con Micro e macro foglia, rivolto a bambine e bambini dai 4 ai 10 anni, lo sguardo si avvicina invece ai dettagli: tra scienza e meraviglia, una foglia diventa un piccolo mondo nascosto da osservare ed esplorare.