Prosegue domenica 2 marzo il Weekend in Rosa di Valgreghentino con la camminata in rosa. Dalle 9.00 ci si potrà iscrivere alla passeggiata lunga 7km per le vie del paese, che inizierà alle 9.45. L’offerta minima è di 7 euro, mentre sarà gratuita per i bambini di età inferiore ai 9 anni. Ad ogni partecipante sarà fornito un gadget e al termine della passeggiata si terrà un rinfresco per i presenti.

In caso di maltempo la passeggiata è rimandata a Domenica 9 Marzo.