WEEKEND IN ROSA

un fine settimana dedicato alla prevenzione e al benessere del corpo e della mente

L’iniziativa sarà a sostegno dell’associazione AICIT – Gruppo KatiaCorti (Associazione Intervento contro Ii tumori)

Sabato 1º marzo dalle ore 16: conferenza dedicata al tema dell’invecchiamento attivo e al benessere cognitivo con la dott.ssa neuropsicologa Francesca Mauri e l’insegnante di yoga Ida Cornara

Dalle 19.30 divertimento assicurato con il PARTY IN ROSA all’oratorio San Luigi di Villa San Carlo. Cucina aperta e musica anni 90 e 2000 con DJ KESSA

Gradito outift di colore rosa!

Domenica 2 marzo ci teniamo tutti in forma con la “Camminata in Rosa”, una passeggiata di 7km tra le vie e i sentieri del paese

L’evento sarà supportato dalle associazioni del paese e da numerosi sponsor