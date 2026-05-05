Weekend meratese dedicato a Ezio Bosso
Il Comune di Merate dedica Sabato 9 e Domenica 10 maggio a un omaggio speciale al maestro Ezio Bosso, con due eventi di rilievo, presso l’Auditorium Comunale “G. Spezzaferri”. Entrambi a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Di seguito i dettagli:
Sabato 9 maggio, alle 21.00 si terrà Che storia è Ezio Bosso: un concerto recital in prima assoluta che vede sul palco l’attrice Amanda Sandrelli (voce recitante) e il pianista Francesco Mazzonetto.
Regia di Amanda Sandrelli.
Sarà presente sul palco il pianoforte Steinway appartenuto a Ezio Bosso, messo a disposizione per l’occasione dalla famiglia del Maestro dalla famiglia Bosso.
Domenica 10 maggio alle 16.00 sarà invece il turno di Ezio Bosso. Ritratto: un dialogo-concerto, sempre in prima assoluta, con la partecipazione del giornalista RAI Fausto Pellegrini insieme al pianista Francesco Mazzonetto.
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