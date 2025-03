Sabato 8 e Domenica 9 Marzo, Lecco Hostel & Rooms in corso Matteotti 89 a Lecco, ospiterà la prima edizione di “weekenDonna”. Workshop letterari, laboratori creativi e artigianato, per valorizzare la figura femminile in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna. Attraverso attività culturali e artistiche, l’iniziativa offre uno spazio di espressione e valorizzazione dell’altra metà del cielo nella società. I partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a workshop letterari che esploreranno la scrittura femminile e laboratori creativi che stimoleranno la fantasia e l’immaginazione.

Si rimanda alla locandina per il programma dell’evento. L’ingresso è gratuito.