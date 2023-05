WeLocal per Mostra Mercato Monastero

Al Monastero della Misericordia a Missaglia si terrà il 28 Maggio l’edizione di Mostra Mercato Monastero dedicata a Balconi e Giardini con la collaborazione di WeLocal.

Domenica 28 Maggio dalle 9:30 alle 19:00 potrai: assistere ad un local market di rose, fiori, piante, erbe aromatiche, frutta, verdura, succhi, dolci, limonate, artigianato hand made.

Nel chiostro, nelle salette e nel bosco esterno potrai vivere una nuova esperienza botanica tra realtà locali, prodotti km0.

– Scoprire la sala del Tè nel Refettorio a cura di Loredana Fumagalli.

– Entrare in chiesa e visitare gratuitamente la Mostra dell’associazione Brianza Bonsai con numerosi bonsai in esposizione e usufruire del servizio gratuito “SOS Bonsai”.

– Degustare la Birra Artigianale e il Gin del territorio, fermarti per uno spuntino, prenotare il pranzo a Pic Nic con prodotti da forno, o assaporare i Burger – anche vegetariani – all’ombra del boschetto del Monastero.

– Ascoltare i concerti organizzati dall’assessorato alla cultura del Comune di Missaglia, scoprire il monastero e le sue bellezze!

– Far partecipare bambini dai 3 ai 12 anni al workshop sulle api tenuto da Az. agricola Gughi.

– Partecipare al workshop per realizzare la tua ghirlanda di Fiorvagando.

– Assistere al workshop Ri-fiorire di Simonetta Bellè.