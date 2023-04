WOW FESTIVAL – Walk Of Wine 2023

Dalle ore 12.00 alle ore 24.00 il pubblico potrà accedere alle degustazioni, acquistando il calice e la taschina porta calice. Il percorso del Festival si svolgerà sul Lungolago di Lecco e ogni stand ospiterà una o più aziende vinicole, le quali proporranno in degustazione i vini della loro produzione. Sarà sempre presente negli stand una figura esperta direttamente legata all’azienda che racconterà al pubblico le caratteristiche dei loro prodotti e le varie lavorazioni.

I partecipanti oltre a degustare e imparare la cultura del vino potranno acquistare durante la fiera le bottiglie direttamente dai produttori.

WOW Festival ha anche un’altra veste: assaggia i migliori street food accompagnati da vino e birra! Potrai acquistare la tua consumazione (food e birra) singola durante tutto l’orario di apertura del festival per vivere un’esperienza WOW per gusto e vista: sapori unici con il panorama magico del lago!