Torna a Lecco, Sabato 29 e Domenica 30 Novembre, Xmas Lab – Il Mercatino di Natale di spazio Oto Lab, uno degli appuntamenti più amati del periodo natalizio a Lecco. L’ex opificio di via Mazzucconi 12, oggi spazio creativo e luogo d’incontro per eventi, esposizioni e workshop, si trasforma come ogni anno in un piccolo villaggio natalizio contemporaneo, dove tradizione e creatività si fondono in un’atmosfera accogliente e autentica.

Tra le pareti industriali di Oto Lab si snoderà un percorso tra idee regalo originali e ricercate, realizzate da artigiani, designer e artisti selezionati: gioielli, accessori, decorazioni, oggetti per la casa, candele, illustrazioni, abbigliamento, vintage e pezzi unici handmade. Non mancheranno i corner food & drink, con proposte di qualità perfette per una pausa gustosa tra un acquisto e l’altro.

Ma Xmas Lab non è solo un mercatino: il weekend sarà arricchito da una serie di attività collaterali pensate per grandi e piccoli, che animeranno lo spazio e il quartiere di Rancio lungo le sponde del torrente Gerenzone.

Sabato 29 novembre, dalle 15.00 alle 18.00, il workshop Sfumature di vino, propone l’incontro di ceramica lavorata a mano con degustazione di vini. L’evento è a cura di Elisa Oddo – Doddy Design e Laura Cereta – LaWine e viene richiesta una prenotazione anticipata tramite i loro canali social o al numero 3495286904.

Domenica 30 novembre, il programma si apre alla scoperta del territorio di Rancio, San Giovanni e Malavedo insieme a Officina Gerenzone, che propone una doppia passeggiata (ore 10-12 o 14-16) con partenza e arrivo da Oto Lab: un’occasione per riscoprire il fascino delle sponde del fiume, ma soprattutto il luogo protagonista di “Progetto Paradone” per il restauro degli antichi manufatti di derivazione dell’acqua a scopi industriali. Registrazione obbligatoria al seguente link.

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 15:30, appuntamento con Il pianeta degli alberi di Natale pop-up, laboratorio per bambini a cura di Manuela Sormani, pensato per un piccolo gruppo di 10 partecipanti: un momento di fantasia e manualità per i più piccoli, immersi nella magica atmosfera del Natale. Per iscrizioni inviare un messaggio al 3391087930.