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XVIII edizione di “Sulle orme del viandante”

Domenica 13 settembre si svolgerà a Bellano la XVIII edizione di Sulle orme del viandante. Il ritrovo per l’evento è previsto per le 9.00 presso la Piazza Stazione FS. Il percorso, di media difficoltà, si articola su una distanza di 8 chilometri e prevede una quota di iscrizione di 15 euro (gratuito per i ragazzi fino a 12 anni). L’iscrizione, disponibile fino all 11 settembre presso l’infopoint, è obbligatoria per partecipare all’evento.

ìUn percorso ad anello alla scoperta del territorio di Bellano, tra antiche frazioni, chiese, sentieri e panorami sul Lago di Como.

Si sale verso Bonzeno, con visita alla Chiesa di Sant’Andrea, per poi scendere verso la Chiesa di San Rocco e proseguire verso Lezzeno, attraversando la frazione di Ombriaco. Il percorso continua fino al Santuario della Madonna delle Lacrime, per poi raggiungere Oro e scendere verso il lago. Da qui, il rientro a Bellano avviene lungo la passeggiata a lago.

Arrivo al Palasole per un rinfresco con degustazione di alcune eccellenze del territorio.

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

 

 

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