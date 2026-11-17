In occasione del Natale, AVIS Comunale Lecco invita soci, donatori e cittadinanza al XXI Concerto di Natale, in programma giovedì 10 dicembre alle 20.45 al Cinema Teatro Cenacolo Francescano di Lecco. L’ingresso è libero. L’ingresso è libero.

Il concerto sarà eseguito dagli studenti delle classi seconde e terze dei percorsi ad indirizzo musicale dell’Istituto A. Stoppani, nell’ambito dell’Istituto Comprensivo Lecco 3. Una serata di musica per accompagnare soci e cittadinanza verso le festività.

Nel corso della serata verranno consegnate le Borse di Studio A.M. di Bruno Gandolfi di AVIS Lecco, un momento che si affianca al programma musicale. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Lecco; AVIS Lecco sostiene Telethon. La locandina riporta inoltre un QR code attraverso il quale chi desidera diventare donatore può richiedere direttamente l’iscrizione ad AVIS.