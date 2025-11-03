Martedì 4 Novembre alle 21.00, presso il Santuario della Vittoria di Lecco, si terrà il XXVII concerto del Santuario di nostra Signora della Vittoria.

Il concerto, nato nel lontano 1998 grazie alla volontà di Don Ferdinando Pozzoli, di Peppino Rusconi Presidente del Coro Alpino Lecchese e dello storico Aloisio Bonfanti, è sempre stato organizzato dal Coro Alpino Lecchese e da Assoarma e ha visto la partecipazione di quasi 50 Cori proveniente da più Regioni nord Italia.

Il concerto eseguito sempre nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle forze armate, assume un aspetto celebrativo e vuole onorare tutte le vittime delle guerre attraverso l’interpretazione dei brani di canto popolare e tradizionale che maggiormente interpretano le tematiche della Guerra, senza tralasciare, sempre attraverso il canto, un messaggio di speranza e di pace. Quest’anno con il Coro Alpino Lecchese, diretto dal Maestro Francesco Bussani,si esibiranno il Coro ana dell’Adda di Olginate e il Laboratorio “Cantate Incantate”.

Il Concerto dedicato al Santuario di nostra Signora della Vittoria vuole essere anche un omaggio al bellissimo santuario che conserva nella cripta sotto l’altare i resti mortali di 240 soldati sia Italiani che Austriaci. Quest’anno inoltre si ricorda l’anniversario degli 85 anni del completamento del campanile nella sua attuale dimensione che sino al 1940 era “tronco”.