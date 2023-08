YUMI ITO & SZYMON MIKA

Yumi Ito torna al Fuori Festival in compagnia del chitarrista Szymon Mika. Il loro è un duo consolidato, che ha portato alla realizzazione dell’album «Ekual», in cui Yumi e Szymon creano una miscela attingendo dalla versatilità della voce e degli archi. Il duo vocale-chitarrista polacco-giapponese-svizzero crea un universo di armonici delicati, accordi inquietanti, melodie intricate e improvvisazioni esplorative. Andando oltre i cliché e combinando il jazz a una buona dose di lirismo, da piazza Garibaldi, cuore della città di Lecco, gli artisti vagano per i più vari paesaggi sonori.