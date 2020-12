Fisio Online. Buon Natale, in Salute

RUBRICA – I miei più cari auguri di buon Natale e di un anno nuovo pieno di Salute.

La Salute é

Mantenere le distanze, mantenere le mani pulite ma soprattutto mantenersi in movimento.

Trovare il giusto equilibrio tra quello che è meglio non fare altrimenti aumentano i dolori e quello che invece si deve fare per stare meglio e aumentare la propria tolleranza al dolore

Mantenere il controllo e la capacità di distinguere tra rischio reale e terrorismo mediatico. Nella speranza che episodi di intolleranza e razzismo verso chi fa sport (a titolo esemplificativo i runner definiti untori) restino solo uno spiacevole e ridicolo ricordo di questo terribile 2020.

Seguire il proprio istinto di movimento e di appetito come fanno i bambini.

La Salute è un percorso; la Salute è un processo continuo e una conquista. La Salute non è marketing e non si compra al bancone degli affettati del supermercato. Non la si vende come tanti vorrebbero far credere (per guadagnarci).

Auguro a tutti di dormire tanto e mangiare poco.

Auguro a tutti di trovare qualcuno che sappia educare alla Salute nel modo corretto e infondere ottimismo. Perché corretta educazione ed ottimismo sono gli ingredienti migliori e più semplici per stare bene.

Auguro a tutti di fare sport e movimento. Perché sport e movimento sono Salute.

Auguro ai miei colleghi giovani e meno giovani, così come a tutti i medici e agli operatori sanitari, di riuscire ad innovare la professione. Pensando ogni volta con la propria testa e partendo sempre con un foglio bianco davanti. Uscire dalla propria zona di comfort, liberi da ogni abitudine e da ogni influenza commerciale.

Natale é quel meraviglioso periodo dell’anno dove tutti sono più’ buoni … mentre io sono sempre uguale.

Auguro a tutti quelli che vogliono fare il mio lavoro di conseguire un valido titolo. In alternativa, nel caso Babbo Natale non l’avesse a disposizione, una ispezione dei Nas.

A tutti coloro che vogliono mercificare sulla salute delle persone e pensano di vendere benessere come fosse affettato alla vigilia di Natale… auguro che vadano di traverso tutti i canditi del panettone.

A tutti gli altri… Tanti auguri

Dr. Renzo Alessandro Raimondi

Fisioterapista, Osteopata, Master in Riabilitazione Dei Disordini Muscoloscheletrici Specialista La Clinica Del Running

Riceve a: LECCO, presso Poliambulatorio Pentavis via Carlo Cattaneo 69,

MANDELLO DEL LARIO, presso gli Studi Medici Via Dante Alighieri 35,

www.fisiorun.it

renzofisiorun@gmail.com

Tel: 3484521496

