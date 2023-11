La cartella pesante NON fa venire il mal di schiena

RUBRICA – Inevitabile come il traffico in una giornata di pioggia quando inizia la scuola: la paura che uno zaino pesante faccia venire mal di schiena, cifosi e scoliosi al figlio studente.

Le innumerevoli pubblicazioni sull’argomento mal di schiena, cartelle e postura ci danno informazioni molto chiare:

Non esiste relazione tra il peso della cartella e la probabilità di sviluppare dolore

Come si indossa la cartella non influisce su scoliosi e cifosi

Tanto meno un corpo è allenato tanto più e’ facile sviluppare dorsalgia e lombalgia

Il mal di schiena è molto comune anche tra bambini ed adolescenti. Le cause sono multifattoriali e hanno normalmente a che fare con livello di allenamento, credenze e stress.

Ragioni di carattere economico e commerciale fanno invece credere che sollevare la cartella o portarla su una sola spalla sia pericolosissimo. Come al solito perdendo di vista il vero problema: garantire a bambini ed adolescenti il minimo livello di attività fisica che permette una vita in salute. E il sollevamento/ trasporto di pesi fa parte delle tante attività benefiche per la nostra salute.

Tra le tante assurdità che ho trovato sul web anche questi consigli: “Per indossare correttamente lo zainetto scolastico bisogna prima appoggiarlo su un ripiano che sia all’altezza della schiena del bambino, il quale deve girarsi di spalle, flettere le ginocchia e le anche (anziché il dorso), quindi infilare le bretelle e sollevare lo zaino mantenendolo contro la schiena”. Naturalmente è il sito pubblicitario di inutili cerotti per il mal di schiena…

La schiena, e in modo particolare il dorso dei ragazzi, non è un vaso di cristallo da tenere riposto nella credenza! Muscoli, articolazioni, legamenti, tendini e ossa di adattano ai carichi ai quali sono sottoposti. E si rinforzano!

Il bimbo si lamenta per il peso della cartella? Aggiungete anche una bottiglia d’acqua e rinforzerete la sua schiena!

Buon inizio di anno scolastico

