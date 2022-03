La ferrata del Medale si illumina in occasione della riapertura

Oggi la cerimonia al piazzale di Erna per la riapertura della Gamma 1, Gamma 2 e Medale

Come il 23 dicembre per la via Cassin, questa volta a brillare è la storica ferrata

LECCO – La riapertura delle ferrate lecchesi (Gamma 1, Gamma 2 e Medale), dopo gli ingenti lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza, è stata celebrata questa mattina, sabato 19 marzo, ai Piani d’Erna. Per festeggiare la particolare occasione gli Alpini del Gruppo Monte Medale hanno deciso di illuminare la via attrezzata che taglia in due l’imponente parete che si affaccia su Lecco. Lo spettacolo che ricorda le fiaccolate del 23 dicembre suscita sempre emozione e tiene la città con il naso all’insù!