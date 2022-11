SEGRATE (MI) – Tragedia in un residence vicino all’aeroporto di Milano – Linate. Un giovane di 21 anni è morto a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato poco prima delle 12 in via Carducci a Segrate: sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco del nucleo Nbcr, l’automedica e due ambulanze.

Per il 21enne non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso, mentre un secondo ragazzo di 24 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Fatebenefratelli. Ancora da chiarire l’esatta dinamica della tragedia.