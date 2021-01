47enne in difficoltà sul monte Altissimo, recuperato nella notte con l’elicottero

BORNO (BS) – Intervento nella notte tra domenica e lunedì in Valle Camonica per il Soccorso alpino bresciano, a causa del mancato rientro di un uomo di 47 anni. Era salito verso il Monte Altissimo. Sono partiti i tecnici della Stazione di Breno, una quindicina: alcuni sono saliti da Terzano, per percorrere lo stesso sentiero che aveva fatto la persona dispersa; altri invece sono saliti a Borno e si sono spostati in località Mine, per prendere un sentiero in discesa. È intervenuto anche l’elicottero di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) di Brescia, che ha portato in quota una squadra e poi ha sorvolato la zona, per circa tre ore e mezza.

L’uomo è stato localizzato. Sul posto anche l’elisoccorso di Como; il tecnico Cnsas di elisoccorso è sceso con il verricello e ha recuperato la persona, in condizioni di salute abbastanza buone. In piazzola a Borno attendeva l’ambulanza, per gli accertamenti del caso. “Un ringraziamento doveroso va fatto all’équipe di elisoccorso di Brescia e all’elisoccorso di Como, per la grande collaborazione e per la professionalità dimostrata, come sempre”.