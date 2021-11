A Bormio le prove di Coppa del Mondo di sci maschile

Il 28 e 29 dicembre doppio appuntamento con la Discesa Libera e il Super G

Teatro dello spettacolo del Circo Bianco sarà la pista Stelvio

MILANO / BORMIO – Presentate a Palazzo Lombardia le prove di Bormio di Coppa del Mondo maschile di sci di Super G e di Discesa Libera, in calendario il 28 e 29 dicembre.

Il programma della manifestazione, che si svolgerà senza pubblico sugli spalti dell’arrivo ma con accesso libero a bordo pista, si articolerà su quattro giorni. Il 26 e il 27 dicembre sono previste la prima e la seconda prova della discesa libera maschile, il 28 la gara di discesa e il 29 il Super G maschile.

Si gareggerà sulla celebre pista Stelvio, una delle più spettacolari e tecniche del circuito di sci mondiale. Sul suo tracciato gli uomini-jet della discesa libera arrivano a toccare velocità massime intorno ai 140 km/h. Inaugurata nel 1982 con le World Series, diventata dal 1993 tappa fissa della Coppa del Mondo dal 1993, ha ospitato i Campionati del mondo nel 1985 e nel 2005 e due finali di Coppa del mondo (1995, 2008). La partenza è fissata a quota 2.255 metri, l’arrivo a 1.245 metri. Lunga 3.250 metri, la pista presenta un dislivello complessivo di 1.010 metri, con pendenze sino al 63%.

Durante la presentazione avvenuta ieri, mercoledì in Regione, hanno presenziato gli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e il sottosegretario regionale Antonio Rossi (Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi). Con loro, tra gli altri, Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali che è comitato organizzatore.

Durante la presentazione il sottosegretario Rossi ha dichiarato: “”La Stelvio di Bormio – ha evidenziato il sottosegretario Antonio Rossi – è una delle discese più belle e più tecniche dell’intero circuito mondiale e sarà uno dei fiori all’occhiello delle Olimpiadi invernali del 2026. Grazie alla grande competenza dei tecnici italiani ha sempre garantito massima competitività dal primo all’ultimo atleta in gara. Sono stati fatti importanti lavori per migliorare la sicurezza e questo doppio appuntamento di Coppa del Mondo rappresenta un’occasione perfetta per verificare lo stato dell’arte della pista, anche in vista dei Giochi. Per questo, anticipo che in entrambi i giorni sarò a bordo pista per controllare di persona la situazione e per tifare per gli azzurri, in attesa il prossimo anno che il grande pubblico possa tornare. Porterò il sostegno di tutta la Lombardia all’incredibile Dominik Paris che, dopo i passati cinque successi in discesa e uno in Super G, punterà alla settima vittoria di Coppa della sua carriera sulla Stelvio”.

L’assessore Sertori ha detto di essere pronto per alla “maratona” olimpica: “Da quest’anno e per i prossimi 4 anni inizia la maratona verso le Olimpiadi 2026. Così come fanno gli uomini-jet durante la discesa che quasi in apnea raggiungono il traguardo, allo stesso modo chi ha responsabilità istituzionale dovrà raggiungere il momento dell’evento 2026 in apnea profondendo il massimo impegno”.

Mentre l’assessore Magoni ha dichiato: “I grandi eventi sportivi rappresentano un driver importante per la promozione turistica delle nostre montagne”.