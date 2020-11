A Como torna la Città dei Balocchi, quest’anno online edition

COMO – “Per 26 anni, Città dei Balocchi ha accolto milioni di visitatori. Quest’anno saremo noi ad andare da loro. Ecco perché Città dei Balocchi ha deciso di trasformarsi e proporsi in veste digitale, forte degli oltre due milioni e mezzo di contatti che lo scorso anno ha avuto la sua pagina facebook”.

Da domani 1 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, la gioia e il calore del Natale si troveranno su “Città dei Balocchi Online Edition”, un grande palcoscenico di eventi online, spettacoli, laboratori, letture, musica, storie, teatro, e molto altro ancora.

Per 37 giorni consecutivi, ci sarà un calendario giornaliero, in cui i bambini e le famiglie potranno trovare i protagonisti della tradizionale manifestazione natalizia: attività e laboratori didattici, letture e racconti, iniziative di educazione civica, concerti, teatro, visite virtuali a monumenti e musei, lezioni di fotografia, appuntamenti sportivi, ricette e consigli, e molto altro ancora.

Un calendario giornaliero tutto da scoprire e ricco di sorprese che potrà poi essere rivisto on demand in qualsiasi momento.

Per “Città dei Balocchi Online Edition” sono state coinvolte diverse realtà del territorio di vari settori, oltre che le Forze dell’Ordine, consolidati partner della manifestazione. Ci sarà anche il Mercatino di Natale Online per ritrovare una vetrina di prodotti del territorio, e non solo. Ampio spazio per il Lake Como Christmas Light che andrà a illuminare circa 80 location sulle sponde del Lago di Como creando “il più bel presepe del mondo”. Una sezione speciale è dedicata alla Solidarietà con la presenza delle associazioni di volontariato che illustrano la loro attività. Sono previsti anche collegamenti con l’anticipazione della 30esima edizione del Noir in Festival per la presentazione dei finalisti del Premio Scerbanenco e una speciale collaborazione con il Teatro Sociale di Como.

Tutto questo da domani 1 dicembre fino al 6 gennaio sul sito www.cittadeibalocchi.it e sulle pagine facebook e instagram.

Città dei Balocchi Online Edition è promossa da Consorzio Como Turistica e sostenuta da Amici di Como.