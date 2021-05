A Cremona inaugurato il nuovo campus universitario nell’ex monastero

CREMONA- Inaugurato a Cremona alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il nuovo campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Alla cerimonia erano presenti, insieme al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, anche la vicepresidente Letizia Moratti e l’assessore regionale con delega all’Istruzione e all’Università Fabrizio Sala.

Dal 2020 l’Università Cattolica svolge l’attività accademica presso l’ex Monastero di Santa Monica, in via Bissolati, la cui valorizzazione è frutto di un ingente investimento sostenuto dalla Fondazione Arvedi-Buschini e di un accordo istituzionale dell’ateneo con Regione Lombardia, il Comune di Cremona, la Provincia, la Camera di Commercio di Cremona e la Fondazione Cariplo.

Il polo universitario, sede delle facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali, Economia e Giurisprudenza, nasce come hub dell’innovazione e ospita aule, laboratori, ma anche tutti i servizi necessari allo studente durante la sua permanenza nel campus.

“Il nuovo campus dell’Università Cattolica di Cremona – ha commentato l’assessore Sala – è un gioiello di architettura e il posto ideale per la formazione degli studenti all’interno di un monastero che richiama cultura e storia millenaria. Avere un polo di ricerca a Cremona – ha proseguito – è un orgoglio per Regione Lombardia che punta su una formazione di qualità e sulle migliori strutture per i giovani ricercatori che poi si affacceranno al mondo del lavoro. La rinascita della nostra regione e del paese intero passa da queste nuove realtà, sinonimo di eccellenza e innovazione”.

Tutti i progetti didattici dell’università Cattolica e del nuovo campus sono fortemente legati alla filiera della produzione agroalimentare e hanno un forte carattere internazionale, con l’obiettivo di preparare i futuri laureati capaci di contribuire allo sviluppo di questo comparto produttivo.