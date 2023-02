USMATE (MB) – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, giovedì 2 febbraio, per un tetto in fiamme in via villaggio dei Pini a Usmate. In azione le squadre del Comando di Monza, intorno alle 11.30, sul posto sono state inviate l’autopompa di Monza, l’autoscala della sede centrale di Monza, il modulo di supporto del distaccamento di Lissone, l’autobotte del distaccamento di Carate. A supporto anche l’autopompa del distaccamento di Merate del comando di Lecco.