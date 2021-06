A Milano, Mattarella inaugura il nuovo campus di Architettura del Politecnico

MILANO – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Campus di Architettura del Politecnico di Milano, che si è svolta nell’Aula magna “Giampiero Pesenti”, e ha visitato la Fondazione Exodus.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala e del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno preso la parola il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta, il Presidente del Consiglio degli Studenti Alessio Rocca, il sen. arch. Renzo Piano, il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.

I nuovo campus è ampio 9.000 mq tra spazi verdi, laboratori per l’architettura, aule polifunzionali e spazi per la didattica, nati a partire da un’idea di Renzo Piano.

“La riqualificazione della Bovida, il Centro per la transizione energetica, il Centro per le nanotecnologie, lo spazio per le Startup: sono tutte indicazioni che presentano l’immagine di un Ateneo proiettato verso il futuro. E d’altronde questa mattinata, questa occasione, di nuovo inizio della facoltà di architettura, con questo Campus, sottolinea questa proiezione verso il futuro, in sintonia con il momento che il nostro Paese attraversa: un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia, ma di un inizio su condizioni diverse, nuove, più adeguate alla realtà che ci si presenta e ci si presenterà in futuro” ha sottolineato Mattarella.

All’inaugurazione ha preso parte anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana che, rivolgendosi al capo dello Stato, ha sottolineato come “il Politecnico di Milano sia, secondo le più prestigiose classifiche annuali degli atenei di tutto il mondo, la migliore Università d’Italia, premiata proprio di recente dalla Regione con la ‘Rosa Camuna’, il riconoscimento più alto della Regione”.

“Il Campus che inauguriamo oggi – ha concluso Fontana – è la testimonianza della lungimiranza di chi opera in questa realtà, a partire dal rettore Ferruccio Resta. Un progetto visionario di rivitalizzazione, sostenibilità e identità urbane. E mi piace pensare che la nostra magnifica Regione e il suo immenso capitale umano siano l’humus che nutre questo centro di sapere e avanguardia”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala e del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno preso la parola il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta, il Presidente del Consiglio degli Studenti Alessio Rocca, il sen. arch. Renzo Piano, il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.