A Milano un omaggio a Felice Carena a 145 anni dalla nascita

La mostra, allestita presso Le Gallerie d’Italia di Milano, apre oggi e sarà visitabile fino al 29 settembre 2024

MILANO – Le Gallerie d’Italia di Milano inaugurano oggi una grande esposizione dedicata a Felice Carena (1879-1966), il celebre pittore torinese che visse e lavorò anche a Firenze e Venezia. La mostra, che resterà aperta fino al 29 settembre 2024, celebra i 145 anni dalla nascita di Carena e arriva a quindici anni dall’ultima retrospettiva completa sull’artista. Curata da Luca Massimo Barbero, Virginia Baradel, Luigi Cavallo e Elena Pontiggia, l’esposizione si propone di ripercorrere le tappe salienti della carriera di Carena attraverso oltre cento opere, tra cui capolavori noti e inediti sorprendenti.

L’allestimento si apre con le opere del periodo iniziale di Carena, influenzato dal luminismo nordico, dai preraffaelliti e dal simbolismo di Eugène Carrière. Si prosegue con i lavori degli anni dieci, caratterizzati da una piena plasticità, per poi analizzare la stagione classica, la svolta espressionista degli anni trenta e il lungo periodo veneziano, che conferma il forte legame dell’artista con la storia e la civiltà italiane.

Tra i pezzi esposti, provenienti da collezioni pubbliche e private, spiccano non solo alcuni dei capolavori più rappresentativi di Carena, ma anche un significativo nucleo di disegni che illustrano le scelte formali e i processi creativi del pittore. L’obiettivo della mostra è quello di mettere in luce la ricchezza espressiva di Carena, un artista che ha sempre riflettuto sulle potenzialità dell’immagine figurativa, evitando le scomposizioni del futurismo e dialogando con l’espressionismo, con richiami profondi alla tradizione classica e rinascimentale.

Informazioni utili per i visitatori:

Luogo: Gallerie d’Italia, Milano

Date: 17 maggio – 29 settembre 2024

Biglietti: Ingresso intero 10 euro, ridotto 8 euro, ridotto speciale 5 euro per clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo e under 26; gratuità per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo.