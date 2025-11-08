A Villa Erba sbarca la 15^ edizione del TEDxLakeComo

Gerolamo Saibene - TEDxLakeComo 2024

Il tema di quest’anno sono le “Emergenze”

24 ospiti si alterneranno sul palco del Centro Congressi di Villa Erba

COMO – Il TedxLakeComo compie quindici anni e questo weekend festeggia l’importante traguardo al Centro Congressi di Villa Erba con una nuova edizione dedicata al tema Emergenze. La manifestazione continuerà la formula della giornata e mezza e sul palco si alterneranno 24 protagonisti tra scienziati, scrittori, artisti, innovatori, attivisti e musicisti.

Accanto ai talkdue nuovi format arricchiranno l’esperienza del pubblico: “Debate”, un confronto su temi cruciali condotto da due esperti e una moderatrice, e gli “Ignite Talks”, brevi interventi lampo dove le idee si accendono in cinque minuti. Il pubblico ha risposto con entusiasmo all’evento comasco e già tre settimane prima dell’inizio della manifestazione i biglietti erano esauriti.

Gerolamo Saibene, fondatore e curatore, spiega il titolo della 15^ edizione: “Un’emergenza è un fenomeno improvviso e drammatico che può stravolgere l’equilibrio di persone, popolazioni, situazioni, sistemi, macchine. Ma può anche avere il volto di un cambiamento più silenzioso e non meno radicale: la nascita di nuove idee, entità, significati, prospettive.”

“In ogni caso, un’emergenza sorprende e disorienta: immobilizza o attiva, divide o unisce. È il momento in cui siamo chiamati a prendere posizione, a rivelare chi siamo davvero e mostrare la nostra fragilità o il nostro coraggio.”

Gli ospiti di questa edizione del TedxLakeComo che si alterneranno sul palco di Villa Erba sono: Vittorio Lingiardi, psichiatra e scrittore, tra i più noti studiosi della mente e delle relazioni umane; Nello Cristianini, professore di Intelligenza Artificiale all’Università di Bath, tra i massimi esperti internazionali di machine learning; Angelica De Vito, consulente per l’ONU, specializzata in diritti umani e crisi climatiche; Luca Santiago Mora, fondatore dell’Atelier dell’Errore, laboratorio artistico e terapeutico dedicato a ragazzi con disabilità mentali; Aurora Maggio, imprenditrice e CEO di Zefi.ai, nella classifica Forbes Under 30; Oliviero Ponte di Pino, curatore di Bookcity Milano e agitatore culturale; Rosy Russo, fondatrice del progetto “Parole O_Stili”, mirato a una comunicazione responsabile.

Inoltre ci saranno anche: Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire e giornalista d’inchiesta; Alessandro Foti, ricercatore in immunologia al Max Planck Institute di Berlino e migrante suo malgrado; Alessia Canfarini, partner in BIP e promotrice della filosofia della “Fullgevity”; Nicolas Fasolo, ethical hacker e responsabile del team Incident Response di Yaix; Arianna Porcelli Safonov, attrice e autrice satirica; Andrea Crosta, investigatore ambientale e fondatore di Earth League International; Marianna Filandri, sociologa dell’Università di Torino. Non mancherà la musica dal vivo, con il Vibes Trio di Marco Bianchi con Elisa Simonetto Filippo Valnegri, che porteranno sul palco momenti di improvvisazione jazz.

Per il nuovo format, lo spazio Debate è animato da: Marco Ricotti, ingegnere nucleare e docente al Politecnico di Milano, esperto di reattori di nuova generazione; Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del CNR e tra gli scienziati italiani più citati al mondo nel campo delle energie rinnovabili; Alessia Selmi, giovane fisica e moderatrice di questo nuovo format.

Per lo spazio Ignite: Ilaria Pigazzini, startupper e CEO di TXT Arcan; Luca Giani, analista comportamentale e fondatore di Behavior Factory; Lara Zucchini, psicologa e fondatrice della piattaforma Bloomspace; Martina Radicchio, giovane cronista e storyteller.

La XV edizione di TEDxLakeComo si preannuncia come un viaggio attraverso le molte forme dell’emergenza: da quelle ambientali e sociali a quelle tecnologiche e psicologiche, senza dimenticare le emergenze più intime, quelle che ci costringono a cambiare sguardo. Due giornate per ritrovare il senso del coraggio e dell’azione, in un tempo che chiede di reagire con consapevolezza e creatività.