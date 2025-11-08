Adescato online e rapinato in strada a Milano: la Polizia di Stato arresta sei persone

MILANO – Sei ragazzi sono stati arrestati e tradotti in carcere con l’accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un giovane 17enne. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha eseguito nei giorni scorsi l’ordinanza del Gip di Milano di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di cinque cittadini peruviani e un cittadino venezuelano, di età compresa tra i 19 e 23 anni, ritenuti probabili responsabili di rapina aggravata in concorso ai danni di un minorenne.

L’attività di indagine ha preso il via a seguito dei fatti avvenuti il 17 dicembre 2024 a Milano, in zona Bisceglie all’interno del parco dei fontanili. In quell’occasione, la vittima è stata adescata tramite una piattaforma social da una delle ragazze del gruppo e poi condotta all’interno del parco dove è stata aggredita e rapinata.

In particolare, i giovani, dopo aver circondato la vittima, l’hanno immobilizzata e percossa con calci, pugni, utilizzando anche un bidone della pattumiera e delle bottiglie. Il 17enne, colpito alla testa, ha perso i sensi ed è stato infine derubato del telefono cellulare, del portafogli e della collana d’argento.

Le indagini hanno consentito di fare chiarezza sull’accaduto e individuare i violenti aggressori, rintracciati tra la sera di giovedì e le prime ore dell’alba di venerdì.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata dall’Autorità Giudiziaria.