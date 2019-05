“Nessuno è autorizzato a chiedere soldi per l’adunata, attenti alle truffe”

Il comitato organizzatore mette in guardia la cittadinanza dopo spiacevoli segnalazioni

MILANO – In seguito ad alcune spiacevoli segnalazioni, il Comitato Organizzatore Adunata, unitamente all’Associazione Nazionale Alpini, fa presente alla cittadinanza e ai titolari di esercizio di Milano che nessuno è in alcun modo autorizzato a chiedere loro contributi in denaro a sostegno dell’Adunata del Centenario, in programma in città dal 10 al 12 maggio prossimi.

“Si ribadisce anzi che chiunque avanzi richieste economiche di qualsiasi genere, non solo opera un grave illecito ma tradisce contemporaneamente lo spirito Alpino, che non contempla in alcun modo lo scopo di lucro.

Si invita quindi a diffidare di chiunque millanti di rappresentare gli Alpini e chieda denaro, anche in cambio della locandina dell’Adunata (distribuita gratuitamente dai volontari) o, peggio ancora, del Tricolore”.