Aeroporto di Linate, sequestrati 2,6 kg di cocaina: arrestati due corrieri

Arrestato un corriere con 68 ovuli nello stomaco, un altro nascondeva droga nei bagagli

LINATE – All’aeroporto di Linate, oltre 2,6 chilogrammi di cocaina purissima sono stati sequestrati nel corso di due operazioni distinte condotte congiuntamente da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Milano. I controlli hanno portato all’arresto di due corrieri della droga, entrambi provenienti da rotte considerate ad alto rischio per il traffico internazionale di stupefacenti.

Il primo intervento ha avuto per protagonista un passeggero in arrivo da Cancún, in Messico. I funzionari doganali, insospettiti durante i controlli di routine, hanno proceduto all’ispezione dei bagagli, scoprendo oltre 1,1 chilogrammi di cocaina occultati con particolare ingegnosità: nascosti all’interno di bombolette spray, un barattolo di crema per il corpo e un pacco di salviette umidificate.

Nel secondo episodio, i militari della Guardia di Finanza e il personale dell’Ufficio delle Dogane di Milano 3 hanno fermato un viaggiatore proveniente dalla Guinea. Gli esami medici hanno confermato la presenza, nella cavità addominale, di 68 ovuli contenenti cocaina, per un peso complessivo superiore a 1,5 chilogrammi. La sostanza era stata ingerita poco prima della partenza, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.

Entrambi i corrieri sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, a cavallo del rinnovato Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, siglato il 28 maggio, che rafforza la cooperazione operativa negli scali aeroportuali italiani.

“La sinergia tra i due Enti continua a produrre risultati significativi nella lotta al traffico di stupefacenti”, sottolineano dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, che ricordano come, già nel novembre scorso, presso lo stesso scalo milanese, furono sequestrati 30 chilogrammi di cocaina e arrestati due corrieri provenienti dal Sudamerica.