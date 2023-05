Aeroporto Malpensa. Dopo tre anni di nuovo attivo il Terminal 2

SOMMA LOMBARDO (VA) – “La riapertura del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa rappresenta un forte segnale per la ripartenza e per la crescita della provincia di Varese e del suo territorio. Più voli e più passeggeri portano sicuramente un maggiore indotto per la nostra provincia. Siamo impegnati a fare squadra con gli Enti locali per far crescere il turismo nel varesotto, soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali 2026“.

Si legge tanta soddisfazione nelle parole di Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale che ha partecipato questa mattina alla cerimonia inaugurale del nuovo Terminal 2 di Malpensa, che si è ripresentato oggi con un nuovo look grazie a una riqualificazione iniziata alla fine dell’anno scorso e messa in atto per migliorare l’efficienza energetica del terminal e i servizi a disposizione dei viaggiatori, attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate.

Nello specifico, al check-in un’area sarà dedicata al self bag drop, grazie a nuovi macchinari che permettono ai viaggiatori di imbarcare i bagagli in stiva in autonomia anche senza l’assistenza del personale di terra. Inoltre, l’area dei controlli di sicurezza è stata completamente ristrutturata e presenta un layout più funzionale. Infine, complice l’installazione di nuove linee automatizzate di ultima generazione, verranno accorciati i tempi di controllo e attesa dei passeggeri.

All’inaugurazione hanno preso parte anche il presidente della giunta regionale Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria, il presidente di Enac Pierluigi Di Palma, il country manager per l’Italia di EasyJet Lorenzo Lagorio e l’amministratore delegato di Sea Milan Airports Armando Brunini.

A partire da domani lo scalo si prepara ad affrontare la prima stagione estiva dopo tre anni.