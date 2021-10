Agguato a Buccinasco: ucciso 60nne pregiudicato

BUCCINASCO – Ammazzato a colpi di pistola: un agguato criminale quello accaduto questa mattina nel milanese, a Buccinasco, dove un 60enne è stato ucciso da un killer che lo ha freddato aprendo il fuoco su di lui.

La vittima è un pregiudicato legato al mondo della droga. Il fatto è accaduto intorno alle 10 di lunedì in via della Costituzione. Il 60enne è stato raggiunto dai proiettili alla testa, al volto e ad una spalla. I sanitari lo hanno trasportato con manovre di rianimazione in corso verso l’ospedale di Rozzano ma non ce l’ha fatta, troppo gravi le ferite riportate.

Sul caso indagano i carabinieri.