Albavilla, salva la volpe che si era nascosta nel sottotetto del supermercato

ALBAVILLA – Dovrebbe essersi conclusa con un lieto fine la vicenda che ha visto protagonista una piccola volpe che dallo scorso giovedì è rimasta nascosta nel sottotetto del supermercato U2 di Albavilla, dove si era rifugiata.

La scorsa notte, infatti, tra venerdì e sabato, il personale del supermercato è rimasto appostato nell’edificio lasciando aperto uno dei portoni per far sì che l’animale, sfruttando la tranquillità della notte, potesse uscire dal nascondiglio e ritornare in libertà.

E proprio così dovrebbe essere stato: “Non è stata vista direttamente, ma la volpe dovrebbe aver abbandonato il sottotetto nella notte passando dalla porta lasciata aperta o dall’apertura attraverso cui si è intrufolata la prima volta – hanno fatto sapere dal supermercato – Da questa mattina, infatti, non si sente più alcun movimento. Per sicurezza, comunque, terremo controllato in giornata e anche questa notte”.