I crotti di Albavilla aprono al pubblico il 5-6 e 12-13 ottobre

La storica manifestazione della ProLoco presentata giovedì sera

ALBAVILLA – Presentata giovedì 26 settembre la diciassettesima edizione della Festa dei Crotti di Albavilla, manifestazione targata ProLoco che distingue il paese in tutta la regione lombarda.

Ad aprire la serata di presentazione Dionigi Garofoli a capo dei Contadini della Brianza, gruppo folkloristico che con i propri canti ha reso omaggio alle tradizioni.

La festa, organizzata ogni anno dalla ProLoco di Albavilla, ha un importante valore storico in quanto permette ai cittadini di rivivere le proprie origini. A soffermarsi sul valore della storia è stato anche il sindaco di Albavilla Giuliana Castelnuovo.

Come da tradizione i crotti del centro saranno aperti al pubblico i primi due weekend di ottobre, 5-6 ottobre e 12-13 ottobre. Non è un caso che ogni anno venga scelto il mese di ottobre, ma c’è una precisa ragione storica. “In passato i crotti per essere funzionali dovevano rimanere chiusi durante l’anno, tranne ad ottobre quando venivano aperti per liberare i locali dai gas provocati dalla fermentazione durante la pigiatura dell’uva” ha spiegato il geologo Flavio Rossini, che si è occupato inoltre di spiegare come i contadini abbiano creato i crotti abbiano sfruttando a loro favore un fenomeno naturale.

Tra i 34 crotti presenti nella città di Albavilla, si ricordano 9 dei crotti visitabili: il Crotto Roscio e il Crott del Murnèe in via Roscio, il Crott dalla Cuperativa-Fous e il Crott di Cioca in via Foce, il Crotto dal Vitor in via ai Crotti, il Crott di Alpini in via panoramica, il Crott dal Boeucc in via XX Settembre e infine in via ai monti il Crott dai Cichinela e il Crotto Champagne, quest’ultimo aperto per la prima volta quest’anno.

All’interno dei crotti ad aspettare i visitatori saranno presenti i ragazzi della scuola secondaria che per l’occasione diventeranno dei veri e propri ‘ciceroni’.

Il programma è consultabile sul sito della ProLoco di Albavilla