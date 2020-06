Albizzate. Crolla un cornicione, morti mamma e due bambini

ALBIZZATE – Tragedia ieri pomeriggio, mercoledì, nel varesotto dove un cornicione in cemento armato è crollato da una palazzina ad Albizzate travolgendo la mamma e i suoi figli che stavano passeggiando sulla strada.

Un dramma che non ha lasciato scampo alla donna, 38 anni, e al sua figlioletta di un anno e al fratellino di 5 anni. Illeso il fratello maggiore di 9 anni. Ferita un altra donna di 42 anni, trasportata in codice giallo all’ospedale di Varese, mentre non avrebbe riportato ferite un 40enne. La famiglia, di origine marocchina, stava per raggiungere il vicino supermercato per fare la spesa quando è avvenuto il crollo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per aiutare i sanitari nelle operazioni di soccorso.

“Con immenso dolore apprendo dell’incidente avvenuto ad Albizzate”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la notizia del crollo del tetto di una palazzina in provincia di Varese. “Esprimo il mio dolore – ha concluso Fontana – e quello di tutti i lombardi unendomi in preghiera”.