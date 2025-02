Aliante precipita nel lago a Varese, grave un uomo di 53 anni

VARESE – Un aliante è precipitato nel lago di Varese intorno alle ore 14 di oggi, 20 febbraio, per cause ancora in fase di accertamento. L’incidente è stato prontamente segnalato da alcune persone sulla riva che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco di Varese con gli specialisti del soccorso acquatico, che hanno subito avviato le operazioni di recupero. In supporto, è stato attivato un elicottero del Reparto Volo Lombardia dei Vigili del Fuoco, attivati anche i sommozzatori.

I primi a intervenire sono stati alcuni canottieri della locale associazione, che hanno assistito all’incidente e, con prontezza, sono riusciti a tenere il pilota a galla. Successivamente, i soccorritori a bordo di un gommone pneumatico e un eli-soccorritore, che si è verricellato in acqua dal “Drago 150”, sono riusciti a raggiungere la persona, e a recuperarla.

ante

Il pilota, un uomo di 53 anni, è stato successivamente trasportato a riva, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario per poi essere trasportato all’Ospedale di Varese in codice rosso (molto critico). Le operazioni proseguiranno a cura dei sommozzatori per recuperare l’aliante precipitato.