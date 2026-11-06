Allarme per un aereo Cessna disperso: ricerche tra il Monte Canto e le pendici del Resegone

AMBIVERE (BG) – Sono in corso da stamattina le ricerche di un aereo Cessna P210N Pressurized Centurion disperso presumibilmente tra la zona del Monte Canto e la zona della Valle Imagna alle pendici del Resegone, nella bergamasca. L’allarme è scattato poco prima delle ore 11 di oggi, venerdì 6 novembre.

L’aereo, partito da Valbrembo (dove c’è uno scalo turistico e per l’addestramento), era diretto a Brescia. Subito dopo il decollo, il velivolo doveva effettuare la manovra verso Nord, ma si sarebbero perse le tracce. Falliti tutti i tentativi di mettersi in contatto con il pilota, unica persona a bordo, sono scattate le ricerche.

Il campo base è stato allestito ad Ambivere. Sono stati attivati i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e la Protezione Civile per le ricerche a piedi. Un elicottero della Guardia di Finanza partito da Varese sta perlustrando la zona del Monte Canto tra i paesi di Ambivere, Sotto il Monte, Pontida, Mapello, Carvico, Terno d’Isola e Chignolo d’Isola, mentre un elicottero dell’Aeronautica Militare partito dalla base di Cervia ha effettuato dei sorvoli sulla zona della Valle Imagna alle pendici del Resegone nel tentativo di agganciare il cellulare del pilota con il sistema IMSI Catcher.