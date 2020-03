Anas. Proseguono i lavori della statale Regina a Sorico

SORICO (CO) – Proseguono i lavori di allargamento e rinforzo della statale 340 dir “Regina” nel rettilineo tra Pontaccio e Ponte del Passo, nel comune di Sorico (CO), avviati lo scorso novembre. I lavori hanno richiesto la chiusura al transito del rettilineo compreso tra il km 27,200 e il km 29,260, che ricade all’interno della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola.

Nei giorni scorsi Anas, nel corso di un incontro istituzionale, ha fatto il punto dei lavori ed ha presentato il progetto aggiornato. Sono intervenuti tra gli altri il Presidente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, il Presidente della Riserva Naturale Pian di Spagna, i Sindaci dei Comuni di Sorico e Gera e i funzionari Anas addetti alla Direzione dei Lavori.

Il progetto aggiornato prevede: il mantenimento del tratto di pista ciclo-pedonale esistente tra il Ponte del Passo e la sede della Riserva, indispensabile per permettere a ciclisti e pedoni di raggiungere in sicurezza la località Ponte del Passo e l’abitato di via della Torre; una riduzione dell’altezza delle opere di contenimento del sedime stradale, al fine di consentire una via di fuga per gli animali selvatici; l’adeguamento dei sottopassi faunistici al nuovo calibro stradale; la messa a dimora di nuove specie arboree; il ripristino del sistema di dissuasori acustici per gli ungulati selvatici; l’andamento altimetrico della nuova pista ciclabile è stato portato alla stessa quota del sedime stradale, al fine di migliorare la funzionalità e l’esercizio della pista medesima.

Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla provinciale 4 e sulla statale 36 e verranno sempre garantiti gli accessi alle ditte private esistenti lungo il tratto stradale, mediante apposita segnaletica in loco e sarà consentito il transito ai soli residenti e ai veicoli provenienti o diretti alle aziende lungo il rettilineo.

Anas conferma il cronoprogramma dei lavori che prevede l’ultimazione entro la fine del prossimo mese di maggio, compatibilmente con le condizioni meteo.