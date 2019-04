SULBIATE – Ancora un tragico incidente sul lavoro: questa volta è successo in un’azienda di Sulbiate, nel monzese, dove un giovane operaio ha perso la vita questa mattina, mercoledì, per i traumi gravissimi riportati nell’infortunio.

Il lavoratore, che aveva solo 25 anni, è morto dopo essere rimasto schiacciato da una pressa. L’allarme è scattato quando erano da poco passate le 9 della mattina e sono stati subito mobilitati i soccorsi, sia personale sanitario del 118 che i Vigili del Fuoco, purtroppo per il giovane operaio non c’è stato nulla da fare.

Solo la scorsa settimana a Pieve, nel milanese, altri due lavoratori di 45 anni sono morti travolti da una lastra di metallo mentre operavano presso la massicciata della ferrovia. A febbraio, sempre in provincia di Monza, altri due operai erano morti a Lentate e a Desio, precipitando per diversi metri mentre si trovavano in cantiere

Una “strage” in questi primi mesi dell’anno che non risparmia neanche il lecchese: a marzo, un meccanico titolare di un’attività ad Olgiate Molgora è morto schiacciato da un macchinario a pompa utilizzato per sollevare le automobili