Aperto nonostante il divieto: nei guai un parrucchiere, sanzionate le clienti

CARUGATE (MI) – Nella mattinata di oggi, 27 Marzo, a Carugate (MI), a seguito della segnalazione al “112” pervenuta da una residente, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno sottoposto a controllo un negozio di parrucchiere di via Cesare Battisti, accertando all’interno la presenza di due clienti entrati da una porta sul retro del negozio.

Al termine del controllo, i Carabinieri hanno sanzionato il titolare 28enne cinese (in violazione dell’art 47 co. 1 DPCM 2 Marzo 2021) con chiusura dell’attività per 5 giorni (ai sensi dell’art 2 D.L. 33/2020), un dipendente 31enne, cinese, intento a svolgere attività lavorativa non consentita (in violazione dell’art 40 co. 1 DPCM 2 Marzo 2021) e le due clienti entrambe italiane classe ‘36 in violazione dall’art 40 comma 1 DPCM 2 Marzo 2021.