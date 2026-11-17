APPIANO GENTILE – Oltre un chilo e mezzo di droga nascosto in un pacco destinato a un locker automatico. È il risultato dell’operazione condotta dai finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco, che hanno sequestrato 1.409 grammi di hashish e 62 grammi di marijuana in un punto di ritiro nei pressi di una stazione di servizio ad Appiano Gentile.

Il pacco, proveniente da Barcellona, era stato individuato nell’ambito di un’attività di analisi del rischio sulle spedizioni postali. I militari avevano concentrato l’attenzione su una consegna destinata a un locker automatico, avviando un servizio di monitoraggio continuo del punto di ritiro e dell’area circostante per individuare il destinatario.

Nessuno, tuttavia, si è presentato per ritirare la spedizione. Gli accertamenti successivi hanno inoltre permesso di appurare che il nominativo riportato sulla bolla di consegna era con ogni probabilità fittizio, utilizzato per superare i controlli formali del vettore.

Dopo oltre due giorni dal deposito, senza che nessuno avesse reclamato il pacco, i finanzieri hanno richiesto l’intervento delle unità cinofile del Gruppo di Ponte Chiasso. I cani antidroga “Kobe” e “C4” hanno confermato i sospetti degli investigatori. Ottenuto il nulla osta del pubblico ministero di turno per l’apertura della spedizione, i militari hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente, a carico di ignoti.

La droga era confezionata in panetti sigillati, alcuni dei quali abilmente camuffati per riprodurre l’aspetto di vere e proprie tavolette di cioccolato. Il quantitativo complessivo sequestrato ammonta a 1.471 grammi: 1.409 di hashish e 62 di marijuana.

L’operazione porta l’attenzione su una modalità di spaccio sempre più legata ai canali digitali e alla rete della logistica ordinaria. I trafficanti utilizzano infatti piattaforme virtuali, identità fittizie e punti di ritiro automatici per evitare l’incontro diretto con gli acquirenti. La merce viene lasciata in luoghi neutri e il codice necessario per aprire il locker viene comunicato al destinatario soltanto dopo il pagamento.

Un sistema che, secondo quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza, punta sull’anonimato e sulla riduzione dei contatti fisici, rendendo più complessa l’individuazione dei responsabili. Per contrastare queste nuove forme di traffico, le Fiamme Gialle affiancano ai controlli sul territorio l’analisi dei flussi di spedizione e le attività di investigazione digitale, anche attraverso la collaborazione con gli operatori postali, logistici e i gestori dei punti di ritiro.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e riguarda, allo stato, soggetti ignoti. Il sequestro è stato autorizzato dalla Procura della Repubblica di Como, che ha ritenuto sussistente l’interesse pubblico alla diffusione della notizia.