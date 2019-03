SONDRIO – E’ rimasto schiacciato dall’auto del padre, riportando gravi traumi. Vittima dell’incidente, accaduto nella località sciistica di Aprica, in Provincia di Sondrio, un bimbo di 9 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale di Bergamo.

E’ successo nel tardo pomeriggio di mercoledì. Padre e figlio erano all’Aprica per una vacanza sulla neve. L’incidente è avvenuto in pieno centro: per fare una commissione l’uomo ha lasciato il figlio da solo pochi minuti in auto, quando questa si sarebbe improvvisamente messa in moto. Il piccolo avrebbe così cercato di scendere dall’autovettura in movimento, rimanendo schiacciato.

Subito i soccorsi si sono portati sul posto: il bimbo è stato ricoverato prima all’Ospedale di Lecco e poi trasferito a quello di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri.