Arcore, grave incidente sul lavoro: due persone precipitate da 5 metri

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.25 in via Belvedere 42, intervento di elisoccorso

ARCORE – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato ad Arcore, in via Belvedere 42, durante le operazioni di montaggio di una tenda. Secondo quanto riferito, due persone sono precipitate da un’altezza di circa cinque metri, riportando ferite di diversa gravità.

L’episodio è avvenuto intorno alle 13.25. A riportare le conseguenze più serie è stato un uomo di 49 anni, che ha subito un trauma alla schiena e a un arto inferiore. Le sue condizioni sono state valutate in codice rosso ed è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Niguarda di Milano.

Ferito anche un uomo di 25 anni, che ha riportato un trauma a un arto inferiore. Per lui i sanitari hanno disposto il trasferimento in codice giallo all’Ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: elisoccorso, automedica e due ambulanze. Presenti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i tecnici di ATS, per gli accertamenti di competenza sulla dinamica dell’infortunio e sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.